Telegram запустил групповой видеочат: как работает новая функция

Команда популярного мессенджера Telegram объявила о выпуске важного большого обновления, в котором добавила поддержку групповых видеозвонков и ряд других полезных функций – новые анимации, фоны и инструменты для работы с ботами. Функция видеочата работает как в мобильных приложениях, так и с планшетов или компьютеров, сообщает Обозреватель.

Об этом разработчики рассказали﻿ в блоге Telegram. Они отметили, что теперь в мессенджере можно включить видеотрансляцию с камеры или изображение с экрана в голосовом чате любой группы, то есть моментально превратить голосовой чат в любой группе на видеоконференцию.

Чтобы видеочат начал работать, нужно, чтобы его участники включили камеры и соответствующую опцию при вызове.

С ноутбука или компьютера групповой видеозвонок открывается в отдельном окне, где также будет список участников и сетка с их видео. То есть во время видеочата можно будет параллельно переписываться в других чатах.

Видеотрансляцию можно развернуть на весь экран, нажав на нее. Также можно закреплять видео одного из участников так, чтобы его видели все остальные.

Разработчики говорят, что также улучшили функцию шумоподавления во время вызовов.

В видеорежиме пока одновременно могут общаться только 30 участников, которые присоединились к чату. В Telegram пообещали увеличить этот лимит.