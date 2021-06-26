В посольстве США осудили расширение Россией зоны в Черном море

Россия, в дополнение к агрессии на востоке Украины, объявила чрезвычайно большую зону в Черном море закрытой для военных и других кораблей. Ограничивая морскую деятельность в украинских водах, Кремль снова пытается подорвать территориальную целостность Украины, сообщает Обозреватель.

Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, находясь в Бердянске, сообщает пресс-служба американского посольства. Квин подчеркнула, что Россия создает препятствия для судоходства и угрозы ограничения свободы судоходства через Керченский пролив, повлияло как на международную торговлю Украины, так и на благосостояние обычных украинцев.

"Недавно Россия, в дополнение к эскалации своих сил на востоке Украины, объявила чрезвычайно большую зону закрытой для военных и других официальных кораблей на большей части Черного моря через военные учения. И это, в сочетании с другими действиями России в Керченском проливе, фактически перекрывает доступ до Азовского моря для многих кораблей. Поэтому, будем абсолютно откровенными характеризуя эти действия ограничивая морскую деятельность в украинских водах, Россия снова пытается подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины, в этом случае на море " , – заявила Квин.

25 июня поверенное посетила строительство военного городка для дивизиона катеров и отдела специальных действий Морской охраны Госпогранслужбы Украины по Программе экспортного контроля и безопасности границ посольства США.

Квин зазначиал, что проект в Бердянске направлен на то, чтобы помочь Украине гарантировать безопасное и свободное судоходство и защитить украинский суверенитет на своих территориальных водах.

Этот проект, по ее словам, является лишь одной частью инвестиций в размере 4,5 миллиона долларов США в военные объекты в Бердянске и Мариуполе.