Аваков анонсировал испытание французских патрульных катеров

В октябре 2021 года Украина начнет испытания первого из 20-ти патрульных катеров от французской компании OCEA. До 2024 года страна получит остальные корабли, сообщает Телеграф.

Кроме производства и поставок судов, проект включает систему сервисного обслуживания, подготовку членов экипажа и технического персонала, а также техническую поддержку в Украине, говорит глава МВД Украины Арсен Аваков.

"Рад сообщить, что корпуса трех катеров французской компании OCEA для Госпогранслужбы уже полностью готовы. На них устанавливают оборудование и начинают испытания на воде. Мы ожидаем, что в следующем году система охраны и защиты морских границ усилят девять новых судов" , — заявил Аваков.

Новые французские патрульные катера — это легкие и маневренные катера с морского алюминия, который позволяет работать на мелководье. Это экологические суда для длительной эксплуатации.

Экипаж кораблей — 13 человек, дальность хода около 1200 морских миль, автономность от семи до десяти суток. Все корабли будут оснащены скоростной rib лодкой украинского производства.