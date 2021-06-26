Fitch оценило риски легализации биткоина

Рейтинговое агентство Fitch раскрыло опасности легализации биткоина в качестве платежного средства в Сальвадоре, сообщает Лента.Ру.

Согласно докладу агентства, данный шаг может увеличить риски регулирования финансовых институтов, финансовые и операционные риски. Помимо этого, легализация биткоина может привести к нарушению международных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Эксперты Fitch также отмечают, что властям страны необходимо разработать меры для обеспечения безопасности в вопросе операций с биткоином, так как резкие колебания стоимости могут значительно усложнить его использование как платежного средства.

Ранее Сальвадор стал первой в мире страной, которая сделала биткоин легальным платежным средством. За эту инициативу проголосовали 62 законодателя из 84. Согласно инициативе, обменный курс к доллару «будет свободно устанавливаться рынком». Также цены могут устанавливаться в биткоинах, налоговые взносы могут оплачиваться в цифровой валюте, а обмены в биткоинах не будут облагаться налогом на прирост капитала.