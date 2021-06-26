Наличие ПДЧ не остановило бы россиян - посол Германии

Посол Германии в Ук﻿раине Анка Фельдгузен считает, что предоставление Украине Плана действия по членству в НАТО не остановило бы Россию от оккупации Крымского полуострова, сообщает Зеркало недели.

Так дипломат отреагировала на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, который возложил часть ответственности за действия Кремля на Германию и Францию, так как они не поддержали предоставление Украине ПДЧ на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году.

На вопрос, чувствует ли Германия вину за события 2014 года, посол ответила отрицательно.

«Я сказала это непосредственно господину Данилову и вам отвечаю: нет. Я находилась здесь в 2014 году, и я думаю, что планы аннексии Крыма были в ящиках российской власти давно. И они, увидев возможность действовать, ведь Украина была в таком слабом состоянии после Революции Достоинства, очень быстро среагировали» , —заявила Фельдгузен в интервью ZN.UA.