Microsoft официально представила новую Windows 11

Корпорация Microsoft официально представила новую версию своей операционной системы – Windows 11. Это обновление называют самым крупным за последние 10 лет, сообщает Обозреватель.

Новый дизайн

Компания переработала дизайн новой ОС – теперь вместо привычных плиток пользователи будут видеть "воздушное" меню с закругленными углами. При этом панель "Пуск" переместилась в центр экрана, однако при желании ее можно будет вернуть на привычное место.

Windows 11

Windows 11 позволит группировать приложения, настраивать несколько рабочих столов – к примеру, для работы и развлечений. Также в новой операционке появилась отдельная страница с виджетами: календарем, погодой, поиском в сети, списком дел и прочим.

Поддержка приложений для Android

Еще одно нововведение – теперь Windows поддерживает приложения Android. Например, TikTok или Instagram. Их можно будет скачать прямо из магазина Microsoft Store.

"Лучшая Windows для игр"

Microsoft назвала 11 версию "лучшей Windows для игр". И, похоже, это правда.

в новой версии встроен стриминговый сервис xCloud, который позволяет по облаку играть в игры для консолей Xbox.

также появилась Auto-HDR, которая позволит улучшить динамический диапазон даже в играх, где ранее не было поддержки HDR. С этой функцией цветопередача выглядит более естественной.

Windows 11

Высокая производительность

Система стала занимать на 40% меньше места и работает более эффективно, чем раньше, благодаря улучшением работы с фоновыми задачами.

А еще Windows 11 лучше оптимизирована под работу с планшетами: доработаны жесты, улучшен голосовой набор, изменилась экранная клавиатура.

Windows 11

Внезапное обновление

Выходной обновления будет происходить постепенно. В конце месяца его получат участники программы бета-тестирования. А уже до конца года ее получат и другие пользователи.

Для владельцев лицензий Windows 10 новая версия будет бесплатной. Остальным придется платить. Для работы понадобится компьютер с 4 гигабайтами оперативной памятью и видеокарта, поддерживающая DirectX 12.