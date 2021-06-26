В Аргентине оценили эффективность вакцины "Спутник V"

Одна доза российской вакцины «Спутник V» снижает смертность от коронавируса на 70-80 процентов среди пациентов старше 60 лет. Такие данные следуют из предварительных результатов исследования, проведенного минздравом Аргентины, сообщает Лента.Ру.

После введения второй дозы препарата смертность падает более чем на 90 процентов. Подобные результаты также демонстрирует вакцина AstraZeneca. В основу исследования легли данные 471 682 человек в возрасте от 60 лет.

Производство российского препарата в Аргентине началось в начале июня. Церемония запуска прошла в формате видеоконференции. По оценкам, на начальном этапе будет произведено по одному миллиону каждой из доз вакцины.