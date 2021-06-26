Российские корабли проведут маневры возле британского авианосца

Российские корабли постоянного соединения ВМФ в Средиземном море проведут ракетные стрельбы в нескольких десятках километров от авианосной ударной группировки Великобритании, возглавляемой авианосцем Queen Elizabeth, сообщает Корреспондент.

Это следует из международной системы уведомлений для авиаперсонала (NOtice To AirMen, NOTAM). Согласно данным системы, маневры кораблей ВМФ России с пусками ракет состоятся 26 июня. Для них закрыта зона Средиземного моря южнее Кипра.

В уведомлениях NOTAM отмечается, что авианосная группа Британии с 1 по 30 июня действует в небольшом районе моря также южнее Кипра. Северную границу зоны учений ВМФ и район действия авианосца Queen Elizabeth разделяет всего около 30 километров.

Ранее сообщалось, что Россия призвала США и НАТО отказаться от учений Sea Breeze-2021. Там считают, что масштабность учений Sea Breeze не соответствует реальным задачам безопасности в Черноморском регионе.