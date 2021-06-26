Участник "Beatles" помирился с производителем секс-игрушек

Барабанщик легендарной британской группы The Beatles Ринго Стар отказался от иска против компании-производителя секс-игрушек с названием, созвучным с его фамилией Ring O, сообщает УНИАН.

Ранее Ринго заявлял, что название изделий очень похоже на его фамилию и может вызвать путаницу. 80-летний британец утверждал, что из-за этого он может понести репутационные убытки, пишет BBC.

Его адвокаты сначала жаловались, что торговая марка "внешне идентична по звучанию, коннотации и произношению". В документах также говорилось о том, что потребители, услышав марку изделия, подумают, что владельцем бренда является сам Ринго, а Ринго "такой ассоциации не хочется".

Теперь же юристы иск отозвали после заключения мирового соглашения – компания может использовать O Ring только для названий взрослых средств для секса и десенсибилизирующих спреев и должны иметь пробел между «Ring» и «O».

Зато в компании пообещали не очернять имидж Ринго и не делать никаких намеков, которые могли бы связать продукцию с барабанщиком "Beatles".

Название Ringo зарегистрировано различными компаниями как товарный знак для ряда продуктов в Британии - от отжима для швабры до печенья, вагинальных колец и гормональной контрацепции.