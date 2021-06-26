Военная хунты Мьянмы хочет расширить дружбу с Россией

Военная хунта Мьянмы рассчитывает на расширение контактов с Россией, которую рассматривает как самую дружественную страну, заявил главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы, лидер военных властей страны старший генерал Мин Аун Хлайн, находящийся с визитом в Москве, сообщает Зеркало недели.

«Россия - наш верный друг, настоящий друг <...>. Россия по расстоянию далеко, зато наши мнения совпадают, причем это проверено историей. Поэтому я бы сказал, Россия - наш друг навсегда» , - сказал Хлайн.

По его словам, отношения Мьянмы и России обладают большим потенциалом в сферах торговли, культуры, спорта, туризма.

«Для развития сотрудничества нужно доверие, а оно возникает в процессе расширения контактов. Нужно узнать друг друга, тогда и с инвестициями все пойдет лучше» , - добавил главком ВС Мьянмы.

Мин Аун Хлайн также выразил надежду на развитие обменов между РФ и Мьянмой.