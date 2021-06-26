Microsoft сообщила об очередной атаке российских хакеров

Компания Microsoft сообщила о новой активности хакерской группы Nobelium, которую связывают с РФ, в отношении пользователей компании и их данных в 36 странах, в основном в США и Великобритании, а также взломе устройства службы поддержки клиентов Microsoft, сообщает РИА Новости.

"Центр разведки угроз безопасности Microsoft отслеживает новую активность от злоумышленника Nobelium. Наше расследование используемых методов и тактик продолжается, но мы заметили распыление паролей и атаки методом перебора паролей" , - говорится в заявлении компании.

Как отмечает Microsoft, целью действий хакеров стали определенные пользователи, в том числе IT-компании (57%), правительственные учреждения (20%), а также в меньшей степени неправительственные организации, аналитические центры и финансовые сервисы. Активность была сосредоточена в основном на США (около 45%), Великобритании (10%), Германии, Канаде и других странах.

Сообщается также, что хакерам удалось установить вредоносное ПО на устройстве, принадлежащем службе поддержки клиентов Microsoft, и получить доступ к некоторой информации, которая была использована для более широкой активности.

Однако отмечается, что большая часть действий хакеров были безуспешными. На данный момент известно только о трех учреждениях, к аккаунтам которых хакерам удалось получить какой-либо доступ, с этими организациями связываются сотрудники компании.

Microsoft призывает пользователей принять меры по обеспечению защиты своих данных.