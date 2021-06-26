Фирме Трампа намерены предъявить уголовные обвинения

Прокуроры Манхэттена сообщили компании Trump Organization, что в скором времени ей могут быть предъявлены уголовные обвинения в результате расследования сделок бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Зеркало недели.

Как пишет The New York Times корпорацию Трампа могут обвинить в предоставлении незаконных льгот для топ-менеджеров, включая корпоративные квартиры, автомобили, а также образование их родственников в частных школах.

Адвокат Trump Organization Рон Фишетти подтвердил другому американскому изданию NBC News, что юристы компании в течение девяти минут говорили с прокурорами через Zoom 24 июня.

Фишетти опроверг возможные обвинения и указал, что при их предъявлении подаст ходатайство о прекращении дела. Расследование генеральной прокуратуры Нью-Йорка в отношении Trump Organization ведется с 2019 года.

Ранее Нью-Йорк разорвал три контракта с Trump Organization, обвинив Трампа в подстрекательстве людей, штурмовавших Капитолий США.

Также отметим, что контракты находящейся в Нью-Йорке Trump Organization по эксплуатации карусели в Центральном парке Манхэттена, катков и поля для гольфа в Бронксе стоят около $17 млн в год.

После бунта в Капитолии PGA Америки и R&A объявили, что будут избегать двух полей для гольфа, принадлежащих президенту.