США и ФРН обсуждают компенсацию Украине из-за СП-2

Германия и США изучают варианты помощи Украине после запуска газопровода Северный поток-2, сообщает Новое время.

По данным Bloomberg одним из вариантов рассматривается усиление энергетической безопасности Украины путем инвестирования в строительство новых электростанций.

Еще одним вариантом является наращиванием закупок газа в Украине. Отмечается, что Германия готова начать переговоры с РФ о сохранении транзита через украинскую ГТС.

Журналисты агентства отмечают, что рассматриваются варианты введения механизма, который бы позволил остановить работу Северного потока-2 в случае давления на Украину. Данный вариант является сложным в техническом плане.

Основные положения по помощи Украине будут обсуждаться во время встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена.