ВОЗ назвала самый заразный штамм COVID

ВОЗ назвала самый заразный штамм COVID

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус назвал самую заразную мутацию коронавируса, сообщает Корреспондент.

Об этом он рассказал на ежедневном брифинге в Женеве.

Самым заразным из всех является дельта-штамм, который выявили в половине стран мира и быстрыми темпами распространяется среди непривитого населения.

Гебрейесус отметил, что сейчас в мире отмечается рост случаев заражения коронавирусом, что может привести к увеличению смертности.

В Украине также начали фиксировать заражения дельтой. Власти и ученые опасаются, что он может привести к серьезной вспышке, распространившись быстрее, чем у западных соседей.

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