В Украине вакцинировали от коронавируса рекордное количество человек
Рекордное количество прививок за сутки в Украине 97 130 человек были привиты от COVID-19 25 июня 2021 года. Одну дозу получили 36 540 человек, полностью иммунизированы - 60 590 человек, сообщает Цензор.НЕТ.
Подчеркивается, что в течение минувших суток работали: - 623 мобильные бригады, - 1229 пунктов прививки; - 20 центров вакцинации.
По состоянию на 24 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 742 181 человек.
"С начала прививочной кампании привиты 1 871 511 человек, из них получили 1 дозу - 1871509 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 550 966 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 2422475 прививок", — уточнили в Минздраве.