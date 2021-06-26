В Украине вакцинировали от коронавируса рекордное количество человек

Рекордное количество прививок за сутки в Украине 97 130 человек были привиты от COVID-19 25 июня 2021 года. Одну дозу получили 36 540 человек, полностью иммунизированы - 60 590 человек, сообщает Цензор.НЕТ.

Подчеркивается, что в течение минувших суток работали: - 623 мобильные бригады, - 1229 пунктов прививки; - 20 центров вакцинации.

По состоянию на 24 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 742 181 человек.