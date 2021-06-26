Илон Маск распродал недвижимость и живет на территории SpaceX
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск распродал всю недвижимость и переезжает в сборный домик за 50 тысяч долларов на территории своей космической компании, сообщает Корреспондент.
Об этом он сам сообщил в Twitter.
Новый дом предпринимателя состоит из блоков быстровозводимого жилья, площадь его составляет 400 квадратных футов (37 квадратных метров), и Маск назвал это помещение своим основным и единственным домом.
"Мой основной дом - это буквально лачуга за полсотни тысяч долларов в Бока-Чика, на Starbase, который я арендую у SpaceX. Это довольно круто", — рассказал он в ответ на вопрос пользователя.