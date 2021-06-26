Жара: что может произойти с автомобилем

К счастью, мы живем не на экваторе, и 50 градусов жары у нас пока не бывает. Но и тридцати по Цельсию бывает достаточно, чтобы машина получила тепловой удар. Как предотвратить воздействие жары на авто, сообщает 24 Канал.

Не надо быть профессиональным метеорологом, чтобы понимать, что температура воздуха, которую показывает смартфон или градусник на окне, на самом деле может быть гораздо ниже реальной – на солнышке или в разогретом салоне.

Перегрев салона

Большая площадь остекления современного авто приводит к парниковому эффекту в салоне, поэтому температура внутри может подняться до 60о С. От этого быстрее стареют пластики отделки, а некоторые детали могут даже частично деформироваться.

Чтобы такого не случилось, лучше не оставлять машину на солнце в жаркий день. Когда же другого варианта нет, прикрывайте стекла защитными экранами и оставляйте немного открытыми окна, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

Содержимое багажника

Температура в багажном отсеке может достигать 50 – 60 градусов. Из-за этого не стоит держать в багажнике (да и в салоне также) “взрывоопасные” емкости – банки и бутылки с газированными напитками, зажигалки, консервы и тому подобное. Если такая тара в машине есть, открывайте крышку багажника осторожно и медленно – из-за резкого поступления прохладного воздуха давление в закрытом объеме падает и перегретая бутылка именно в этот момент может взорваться.

Система охлаждения двигателя

Если у машины старый, загрязненный изнутри и снаружи радиатор, в жару двигатель может неожиданно начать перегреваться. Так же в жару может напомнить о себе один из неисправных электровентиляторов обдува радиаторов. Чтобы такого не произошло, во-первых, не допускайте эксплуатации машины с такими условно исправными компонентами, а во-вторых, для снижения температуры мотора включите отопление в салоне.

Перегрев бензонасоса

Изрядно изношенный топливный насос в прохладную погоду более или менее успешно выполняет свою задачу. Но в жару, когда плотность бензина становится ниже, и он еще частично испаряется, давление в магистрали падает, двигатель теряет мощность и работает с перебоями. Это касается как старых карбюраторных, так и современных инжекторных автомобилей.

Перегрев ГБО

Исправный мультиклапан не допустит опасного повышения давления в газовом баллоне, но лучше не оставлять машину с полным баллоном под прямыми лучами солнца в жаркий день. Особенно, если вы не уверены, что на газовой заправке вам задули пропана на все 100% объема (напомним – баллоны LPG можно заполнять пропаном максимум на 85%, за этим следит специальный клапан). В жаркие дни лета советуем “задуваться” не “до полного”, а на конкретное количество литров – с таким расчетом, чтобы баллон остался полупустым.

Шины

В принципе, современные шины не боятся высоких температур и не очень стареют от ультрафиолета солнца. Но если в резине есть микротрещины или плохо залатанные пробоины, от высокого давления (спровоцированного жарой) через них может выходить воздух. Поэтому давление в старых колесах в жаркие дни надо контролировать чаще.

Рекомендация:

Да, любое современное авто действительно предназначено для работы при температуре до +50о С. А ведь это касается только более-менее свежих автомобилей, поэтому советуем всегда поддерживать свое немолодое авто в исправном состоянии. Для этого надо как минимум придерживаться заводских рекомендаций по регламентному обслуживанию. То есть желательно заменять комплектующие не по факту их поломки, а превентивно, после определенного автопроизводителем пробега.