Девушка узнала об измене мужа из видео в TikTok

Кто-то узнает о неверности любимого из смс-сообщений в его телефоне, кто-то – от знакомых. Однако соцсети расширяют возможности: девушка случайно увидела машину любовницы у их дома прямо на видео TikTok, сообщает 24 Канал.

Пользовательница под ником @anabanana5820 рассказала историю разоблачения измены в 21 веке на собственной странице в TikTok. Она объяснила, что однажды ей пришлось уехать из дома по делам. В свободное время девушка решила полистать TikTok – сюрприз ждал ее в первом видео.

По невероятному стечению обстоятельств, на этом первом видео она увидела машину, которая стояла у удивительно знакомого дома:

"Это было даже смешно, ведь я ни на кого не подписана, и тут мне сразу попадается ее видео. Я просмотрела ее TikTok и поняла, что они вместе провели все рождественские выходные, " , - рассказывает девушка

Она признается, что уже долго подозревала мужа в измене, ведь время от времени замечала странные "звоночки". Он все отрицал: "Мы ссорились уже не первый месяц, а он просто каждый раз говорил, что я сумасшедшая", – возмущается пользовательница.

Однако интуиция женщину не подвела. Машина под ее домом, которую она совершенно случайно увидела на видео, действительно оказалась машиной любовницы ее мужа.

Видео просмотрели более 2 миллионов раз, и пользователи были действительно шокированы этой историей. Девушка и сама не верила в то, что можно так просто открыв приложение на телефоне, узнать об измене своего мужа. Причем доказательстве неверности его любовница собственноручно выложила на своей странице.