Нафтогаз назвал условия энергонезависимости страны
Украина имеет возможность отказаться от импорта газа при условии наращивания его добычи на 5 млрд кубометров в год и сокращении неэффективного потребления, сообщает Украина 24.
Об этом рассказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
По его мнению, Украина может выйти на уровень энергонезависимости.
"Сейчас Украина в целом добывает до 20 млрд кубометров газа в год, имеются ввиду и частные компании, и государственные. Кстати, частные компании увеличивают добычу. К сожалению, это "Нафтогаз" в последние годы сокращал добычу.
Моя личная оценка, что можно увеличить добычу, по крайней мере, до 25 млрд кубометров в год при сокращении неэффективного потребления. Это позволит Украине выйти фактически на уровень энергонезависимости. То есть мы не будем импортировать газ, мы даже сможем его экспортировать в небольших объемах", - сказал Витренко.