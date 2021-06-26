Нафтогаз назвал условия энергонезависимости страны

Украина имеет возможность отказаться от импорта газа при условии наращивания его добычи на 5 млрд кубометров в год и сокращении неэффективного потребления, сообщает Украина 24.

Об этом рассказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

По его мнению, Украина может выйти на уровень энергонезависимости.

"Сейчас Украина в целом добывает до 20 млрд кубометров газа в год, имеются ввиду и частные компании, и государственные. Кстати, частные компании увеличивают добычу. К сожалению, это "Нафтогаз" в последние годы сокращал добычу.