ПДЧ Украины в НАТО не остановило бы Россию — посол Германии

Предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО не остановило бы Россию от оккупации Крыма, сообщает Зеркало недели.

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в ответ на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова. Ранее он обвинил ФРГ и Францию в том, что отказ в предоставлении Киеву ПДЧ сделал возможным российскую агрессию в 2014 году.

По мнению дипломата, агрессивные действия России не были спонтанными, а планировались давно.

"Я находилась здесь в 2014 году, и я думаю, что планы аннексии Крыма были в ящиках российской власти давно, и они, увидев возможность действовать, ведь Украина была в таком слабом состоянии после Революции достоинства, очень быстро среагировали.