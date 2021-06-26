ПДЧ Украины в НАТО не остановило бы Россию — посол Германии
Предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО не остановило бы Россию от оккупации Крыма, сообщает Зеркало недели.
Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в ответ на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова. Ранее он обвинил ФРГ и Францию в том, что отказ в предоставлении Киеву ПДЧ сделал возможным российскую агрессию в 2014 году.
По мнению дипломата, агрессивные действия России не были спонтанными, а планировались давно.
"Я находилась здесь в 2014 году, и я думаю, что планы аннексии Крыма были в ящиках российской власти давно, и они, увидев возможность действовать, ведь Украина была в таком слабом состоянии после Революции достоинства, очень быстро среагировали.
Ведь было видно, что россияне давно к этому готовились. Было бы ПДЧ, не было ПДЧ — это тоже спекуляции. Но я лично не думаю, что наличие ПДЧ как-то остановило бы россиян", – заявила Фельдгузен.