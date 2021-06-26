У Mitsubishi появился маленький бюджетный кроссовер

Компания Mitsubishi пополнила свою европейскую линейку маленьким бюджетным кроссовером. Новинка получила название Space Star Cross, ее основным конкурентом станет Dacia/Renault Sandero Stepway, сообщает АвтоПортал.

Собственно, это скорее не классический кроссовер, а приподнятый хетчбэк. Он построен на базе обычной пятидверки Space Star – самой маленькой модели японского бренда для старосветского рынка.

В длину Space Star Cross насчитывает 3,85 м, его основное отличие – увеличенный клиренс, черная отделка некоторых элементов кузова (вокруг крыльев, порогов, части капота, ляды и корпусов зеркал), другие колеса на 15-дюймовых дисках, надписи «Cross». На этом, собственно, все. В отличие от других моделей такого класса, японцы не стали заморачиваться над специальными бамперами, полноценным кросс-обвесом и даже рейлингами на крыше. Полного привода тоже нет, так что придется довольствоваться лишь одной ведущей осью.

Под капотом авто – 1,2-литровый бензиновый двигатель мощностью 80 л.с., работает он в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Оснащение машины включает передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, круиз-контроль и мультимедийную систему.

Пока новинка доступна лишь в Португалии. Там цена Space Star Cross составляет 12 850 евро (без малого 15 300 долларов).