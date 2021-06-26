Hyundai резко обвалил цены на новый кроссовер

Hyundai резко обвалил цены на кроссовер Nexo. Модель пользуется очень низким спросом, а потому корейский автопроизводитель вынужден делать очень серьезные скидки, сообщает АвтоПортал.

Если точнее, то новый Hyundai Nexo в США подешевел практически вдвое – с 58 935 до 29 885 долларов. Собственно, сам автопроизводитель снизил начальную цену до 42 385 долларов, но различные скидки и субсидии сняли еще около $12 тыс.

Непопулярность кроссовера объясняется его силовой установкой. Это электромобиль, но со своеобразным ГБО – вместо аккумуляторных батарей у него бак с водородом и топливные ячейки.

Конечно, у водородных электрокаров есть свои преимущества – заправляются они в считанные минуты, как бензиновые и дизельные авто. Запас хода также высокий – тот же Hyundai Nexo способен проехать 595 км без дозаправки. Однако как раз заправлять кроссовер негде – даже в развитых странах водородные АЗС – большая редкость. И именно поэтому Nexo – худшая по продажам модель Hyundai. За год в среднем продают 200-250 авто.

Электрокроссовер Хюндай оснащен 163-сильным мотором и разгоняется до 100 км/ч примерно за 9 с. Комплектация авто очень богатая – в базе значатся виртуальная приборка, электропривод сидений и пятой двери, панорамная крыша и парковочный автопилот.