Цены на уголь взлетели до 10-летнего максимума

Уголь подорожал до самого высокого уровня за 10 лет. Дефицит природного газа, потребление электроэнергии и мизерные осадки в Китае подняли спрос на энергетический уголь, сообщает Обозреватель.

Поставки были ограничены из-за закрытой шахты в Колумбии, наводнения в Индонезии и Австралии и искажения торговых потоков, вызванного китайским запретом на австралийский уголь.

Уголь, поставленный в Северо-Западную Европу в июне, достиг максимальной цены с ноября 2011-го, поднявшись на 64%. По данным Argus Media, цены на уголь, экспортируемый из Ньюкасла в Австралии, большая часть которого идет в Азию, выросли на 56%.

Оба эталонных показателя цен на уголь опередили рост цен на нефть, медь и другие сырьевые товары, которые получили выгоду от всплеска экономической активности, вызванного вакцинацией. Подъем на топливных рынках способствует повышению цен на электроэнергию в США и Европе. Центральные банки борются с резким скачком инфляции, частично вызванным ростом цен на сырье, хотя в последнее время такие высокоразвитые товары, как пиломатериалы, потеряли свою актуальность.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики заставляет государственные шахты продавать уголь по цене значительно дешевле импорта, что приводит к миллиардным убыткам и увеличению бюджетных дотаций. В 2020 году государственные шахты получили убыток почти 3 млрд грн из-за искусственного занижения цен на их угля.