Названа дата боя Усик - Джошуа (видео)

Британский промоутер Эдди Хирн на своей страничке в Instagram прокомментировал переговорный процесс между чемпионом мира по версиям WBO, IBF, WBA и IBO в хевивейте британцем Энтони Джошуа и украинским претендентом Александром Усиком, сообщает Телеграф.

По словам Хирна, о бое Усик - Джошуа будет объявлен официально в ближайшие две недели, а дата поединка - 25 сентября 2021 года. Ожидается, что шоу бокса пройдет в Британии.

"Мне не хочу сейчас говорить, что мы сделаем официальное заявление на протяжении двух недель. Вам это все уже надоело. Дата боя Усика и Джошуа - 25 сентября" , - рассказал Хирн на своей страничке в Instagram.

Комментарий Хирна смотреть с (04:25):

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eddie Hearn (@eddiehearn)

Напоминаем, что Усик получил шанс на бой с Джошуа, так как украинец является обязательным претендентом на титул WBO в хевивейте. Однако перед защитой пояса Энтони хотел сразиться с Тайсоном Фьюри. Британцы почти договорились о бое, но вдруг вмешался американец Деонтей Уайлдер, который вынудил "Цыганского короля" провести бой с ним. В итоге AJ вынужден провести поединок с украинцем.