Дорофеева показалась в новом сексуальном образе

Дорофеева показалась в новом сексуальном образе
Фото: facebook Нади Дорофеевой

Популярная певица Надя Дорофеева предстала перед поклонниками в совершенно новом образе, кардинально изменив имидж. Знаменитость снялась в необычной фотосессии, позируя на камеру в стиле Медузы Горгоны, сообщает Обозреватель.

Соответствующие фото Дорофеева опубликовала на странице в Instagram. На затемненных снимках можно разглядеть, что певица одела сексуальный наряд – на фото звезда позирует в топе и трусиках с высокой посадкой.

На камеру Дорофеева предстала с заплетенными в косы волосами, которые зафиксированы в произвольном порядке и торчат в разные стороны, напоминающие образ Медузы Горгоны. В качестве аксессуаров звезда выбрала массивные и броские украшения – кольца-кастеты, браслет, множество цепочек, жемчужные бусы и серьги-кольца.

"Монстр", – коротко подписала фото знаменитость.
Дорофеева примерила образ Медузы Горгоны
Дорофеева примерила образ Медузы Горгоны. Источник: Instagram Нади Дорофеевой

Дорофеева показала стильную фотосъемку
Дорофеева показала стильную фотосъемку. Источник: Instagram Нади Дорофеевой
Дорофеева опубликовала фото в сексуальном образе
Дорофеева опубликовала фото в сексуальном образе. Источник: Instagram Нади Дорофеевой

Пользователям сети очень понравился необычный образ Дорофеевой. В комментариях они оставили множество приятных комплиментов.

"Любимый образ, такая эстетика", "Это очень круто", "Вау образ", – писали поклонники в фотоблоге.
Комментарии под фото
Комментарии под фото. Источник: Instagram Нади Дорофеевой

Комментарии поклонников
Комментарии поклонников. Источник: Instagram Нади Дорофеевой

Коротко о знаменитости:

  • Надя Дорофеева – популярная украинская исполнительница, которая начинала свою карьеру с участия в группе "Время и Стекло".
  • В конце прошлого года она выпустила первый сольный трек "Gorit": за несколько дней новый хит набрал миллионы просмотров на YouTube.
  • Дорофеева долгое время встречалась, а затем и жила в гражданском браке с украинским певцом Владимиром Гудковым, известным под псевдонимом Владимир Дантес. Артистка вышла замуж за возлюбленного в июле 2015 года. Свадьбу сыграли в Киеве.

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