Дорофеева показалась в новом сексуальном образе

Популярная певица Надя Дорофеева предстала перед поклонниками в совершенно новом образе, кардинально изменив имидж. Знаменитость снялась в необычной фотосессии, позируя на камеру в стиле Медузы Горгоны, сообщает Обозреватель.

Соответствующие фото Дорофеева опубликовала на странице в Instagram. На затемненных снимках можно разглядеть, что певица одела сексуальный наряд – на фото звезда позирует в топе и трусиках с высокой посадкой.

На камеру Дорофеева предстала с заплетенными в косы волосами, которые зафиксированы в произвольном порядке и торчат в разные стороны, напоминающие образ Медузы Горгоны. В качестве аксессуаров звезда выбрала массивные и броские украшения – кольца-кастеты, браслет, множество цепочек, жемчужные бусы и серьги-кольца.

"Монстр" , – коротко подписала фото знаменитость.

Дорофеева примерила образ Медузы Горгоны. Источник: Instagram Нади Дорофеевой

Дорофеева показала стильную фотосъемку. Источник: Instagram Нади Дорофеевой

Дорофеева опубликовала фото в сексуальном образе. Источник: Instagram Нади Дорофеевой

Пользователям сети очень понравился необычный образ Дорофеевой. В комментариях они оставили множество приятных комплиментов.

"Любимый образ, такая эстетика", "Это очень круто", "Вау образ" , – писали поклонники в фотоблоге.

Комментарии под фото. Источник: Instagram Нади Дорофеевой

Комментарии поклонников. Источник: Instagram Нади Дорофеевой

Коротко о знаменитости:

Надя Дорофеева – популярная украинская исполнительница, которая начинала свою карьеру с участия в группе "Время и Стекло".