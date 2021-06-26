Дорофеева показалась в новом сексуальном образе
Популярная певица Надя Дорофеева предстала перед поклонниками в совершенно новом образе, кардинально изменив имидж. Знаменитость снялась в необычной фотосессии, позируя на камеру в стиле Медузы Горгоны, сообщает Обозреватель.
Соответствующие фото Дорофеева опубликовала на странице в Instagram. На затемненных снимках можно разглядеть, что певица одела сексуальный наряд – на фото звезда позирует в топе и трусиках с высокой посадкой.
На камеру Дорофеева предстала с заплетенными в косы волосами, которые зафиксированы в произвольном порядке и торчат в разные стороны, напоминающие образ Медузы Горгоны. В качестве аксессуаров звезда выбрала массивные и броские украшения – кольца-кастеты, браслет, множество цепочек, жемчужные бусы и серьги-кольца.
"Монстр", – коротко подписала фото знаменитость.
Пользователям сети очень понравился необычный образ Дорофеевой. В комментариях они оставили множество приятных комплиментов.
"Любимый образ, такая эстетика", "Это очень круто", "Вау образ", – писали поклонники в фотоблоге.
Коротко о знаменитости:
- Надя Дорофеева – популярная украинская исполнительница, которая начинала свою карьеру с участия в группе "Время и Стекло".
- В конце прошлого года она выпустила первый сольный трек "Gorit": за несколько дней новый хит набрал миллионы просмотров на YouTube.
- Дорофеева долгое время встречалась, а затем и жила в гражданском браке с украинским певцом Владимиром Гудковым, известным под псевдонимом Владимир Дантес. Артистка вышла замуж за возлюбленного в июле 2015 года. Свадьбу сыграли в Киеве.