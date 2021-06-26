В автосалонах появились очереди за автомобилями

В Украине люди, желающие купить новый автомобиль, сейчас должны стоять в очереди за машиной около двух месяцев. Такие проблемы связаны с кризисом в мировом автопроме, обусловленном нехваткой микрочипов для производства транспортных средств, сообщает Обозреватель.

Так, с началом пандемии коронавируса вырос спрос на электронику и производители полупроводников переориентировались на эту сферу. Когда же в 2021 году восстановились продажи авто, фирмы, выпускающие чипы, оказались неготовыми к нуждам автопроизводителей, возник дефицит, передает "Телеграф"﻿.

На ситуацию с негативной стороны также повлияли пожары на заводах в Японии, где производят микрочипы, и рекордные морозы в штате Техас (США), где расположены главные американские производители полупроводников.

В связи с этим в автосалонах в основном можно приобрести лишь старые модели, а новые нужно заказывать и ожидать их прибытия до осени. В особенности это касается таких марок, как Jaguar, Volvo и Land Rover. Уменьшился выбор и в салонах, где продают Infiniti, Mercedes и Audi.

Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко отметил, что сроки ожидания авто различных производителей отличаются, но само появление очередей отрицать нельзя.

"Как долго будет сохраняться подобная ситуация – неизвестно, зависит это скорее от производителей и поставщиков, как быстро им удастся решить собственные проблемы" , – сказал Назаренко.

Вместе с тем, представители ряда автомобильных брендов (Volkswagen, Nissan и Renault) в Украине заявили об отсутствии дефицита основных моделей в салонах. У Mercedes-Benz возникли проблемы лишь с наличием некоторых электромобилей и гибридов.