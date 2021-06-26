Украине грозят иски на 10 млрд долл. - нардеп Буймистер

Намерениями ввести акцизный сбор на производство зеленой энергии Украины играет на стороне России, которая является противником возобновляемой энергетики и в случае начала действия нового налога на государство посыплется шквал международных арбитражей на общую сумму 10 млрд долларов, сообщает Обозреватель.

Об этом в ходе круглого стола Европейской бизнес ассоциации заявила народный депутат Украины Людмила Буймистер.

"В этой логике акциза есть одна огромная проблема. Что налог бизнес заплатит в любом случае, а вот получит ли он накопленные долги за зеленый ток? Как показала практика последнего года, очень и очень неопределенная перспектива" ,– заявила депутат.

Она сообщила, что в условиях, когда против Украины должны подать 10 компаний иски в международные арбитражи, и уже есть даже 1 активный арбитраж, есть риск, что все остальные инвесторы так же пойдут в арбитражи, а общая сумма исковых требований достигнет 10 млрд долл.

"Акциз это не только иски на 10 млрд долларов. Это еще значит убить в принципе перспективы нашей энергетической и экономической интеграции с Европейским Союзом" , - сказала Буймистер.

Она рассказала, что в Украине есть ряд очень опасных мифов о зеленой энергетики, причем мифы эти абсолютно пропагандистские российские, проталкиваются в наше информационное пространство так же, как и вся московская пропаганда.

"И мифы эти следующие. Что зеленая энергетика самая дорогая. Что вообще атомная дешевая, и нам надо пользоваться только атомной энергетикой. Я помню, еще Путин когда-то говорил, что никто о птичках не подумал. Все это – часть огромной геополитической игры. И с "Северным потоком-2", и с убийством или попытками ограничивать развитие альтернативных источников энергии, в частности в Украине " , - пояснила депутат.

Она добавила, что в Европе 30 лет строились исключительно активы с зеленой генерации, и сегодня в мире никаких других проектов мировые банковские финансовые учреждения не финансируют.

"Никто сегодня не инвестирует в угольные станции, даже в атомную энергетику, разве что очень выборочно. А зеленая энергетика – это основа развития сегодня энергетической отрасли в мире, не только в Украине. Так, если мы хотим к западному миру, то и нам нужно этот тренд продолжать и не уменьшать показатели, которые мы хотим достичь к 2035 году " , – сказала нардеп.

По ее мнению, очень волнующим является факт, что правительство хочет ввести акцизный сбор и параллельно уменьшает цели по развитию зеленой энергетики с 30% до 17% в общем производстве.

"Если у нас будет только угольная генерация и атомная, о каких европейских рынках мы можем в перспективе в принципе говорить? Для всей нашей промышленной продукции, и сельскохозяйственной также. Что нам тогда останется? Только одно – идти на поклон в Москву и в Китай. И искать рынки только восточные для собственной продукции, так как в Европе нас уже никто ждать не будет" , – резюмировала Буймистер.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.

При обсуждении проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимата и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.