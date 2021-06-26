Минские договоренности невозможно изменить из-за РФ – посол Германии
Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Украине Анка Фельдгузен не уверена, что канцер Ангела Меркель до конца своей каденции заявит о том, что Минские соглашения невозможно выполнить в нынешнем виде, сообщает Зеркало недели.
Сама госпожа посол Германии заявляет, что в этих договоренностях есть проблемы, которые решить уже нельзя.
"Я очень уважаю своих коллег, которые сейчас работают над этими проблемами, разрабатывали так называемые кластеры, потому что это креативный подход к переорганизации Минских соглашений, порядка их выполнения. Но мы снова видим: если одна сторона не хочет конструктивно работать над этим, прогресса у нас нет", — добавила Фельдгузен.