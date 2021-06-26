Леди Гага показала, как выглядела 10 лет назад

Американская певица и актриса Леди Гага поделилась с поклонниками архивными кадрами, на которых позировала еще в начале своей карьеры. Знаменитость показала, как выглядела в возрасте 25 лет в 2011 году, сообщает Обозреватель.

Соответствующие фото Леди Гага опубликовала на странице в Instagram. На черно-белых снимках звезда предстала блондинкой с длинными волосами и челкой.

На одном фото Леди Гага позировала в кружевном бюстгальтере, а на втором фото предстала уже без него, прикрыв оголенную грудь руками. Эффектный образ знаменитость дополнила массивными черными стрелками на веках.

Леди Гага показала, как изменилась за 10 лет. Источник: Instagram Леди Гаги

Леди Гага показала себя 25-летнюю. Источник: Instagram Леди Гаги

В посте к фото артистка заявила, что переиздала альбом "Born This Way", который в этом году отметил свое десятилетие.

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