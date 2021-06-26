Леди Гага показала, как выглядела 10 лет назад

Леди Гага показала, как выглядела 10 лет назад
Фото: Associated Press

Американская певица и актриса Леди Гага поделилась с поклонниками архивными кадрами, на которых позировала еще в начале своей карьеры. Знаменитость показала, как выглядела в возрасте 25 лет в 2011 году, сообщает Обозреватель.

Соответствующие фото Леди Гага опубликовала на странице в Instagram. На черно-белых снимках звезда предстала блондинкой с длинными волосами и челкой.

На одном фото Леди Гага позировала в кружевном бюстгальтере, а на втором фото предстала уже без него, прикрыв оголенную грудь руками. Эффектный образ знаменитость дополнила массивными черными стрелками на веках.

Леди Гага показала, как изменилась за 10 лет
Леди Гага показала, как изменилась за 10 лет. Источник: Instagram Леди Гаги

Леди Гага показала себя 25-летнюю
Леди Гага показала себя 25-летнюю. Источник: Instagram Леди Гаги

В посте к фото артистка заявила, что переиздала альбом "Born This Way", который в этом году отметил свое десятилетие.

Коротко о знаменитости:

  • Леди Гага – американская певица, автор песен, продюсер, филантроп, дизайнер и актриса. Начинала свою карьеру с выступлений в клубах, а к концу 2007 года продюсер Винсент Херберт подписал певицу на лейбл Streamline Records, который является ответвлением Interscope Records.

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