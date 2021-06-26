Леди Гага показала, как выглядела 10 лет назад
Американская певица и актриса Леди Гага поделилась с поклонниками архивными кадрами, на которых позировала еще в начале своей карьеры. Знаменитость показала, как выглядела в возрасте 25 лет в 2011 году, сообщает Обозреватель.
Соответствующие фото Леди Гага опубликовала на странице в Instagram. На черно-белых снимках звезда предстала блондинкой с длинными волосами и челкой.
На одном фото Леди Гага позировала в кружевном бюстгальтере, а на втором фото предстала уже без него, прикрыв оголенную грудь руками. Эффектный образ знаменитость дополнила массивными черными стрелками на веках.
В посте к фото артистка заявила, что переиздала альбом "Born This Way", который в этом году отметил свое десятилетие.
Коротко о знаменитости:
- Леди Гага – американская певица, автор песен, продюсер, филантроп, дизайнер и актриса. Начинала свою карьеру с выступлений в клубах, а к концу 2007 года продюсер Винсент Херберт подписал певицу на лейбл Streamline Records, который является ответвлением Interscope Records.