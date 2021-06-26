Половина украинцев готовы отказаться от использования наличных - исследование

Украинцы активно переходят на безналичную оплату – 48% стали платить cashless чаще, чем год назад, сообщает Интерфакс-Украина.

Так, по данным исследования отношения украинцев к безналичным платежам, проведенного компанией InMind по заказу Mastercard в июне 2021 года, 49% готовы полностью отказаться от оплат наличными в будущем, а каждый третий украинец готов сделать это в течение ближайших двух лет.

В компании также отмечают, что пандемия значительно повлияла на рост популярности цифровой коммерции в мире и в Украине в частности: 60% опрошенных пользователей утверждают, что стали делать покупки онлайн гораздо чаще с началом пандемии, а 45% – делают заказы онлайн регулярно по нескольку раз в месяц.

Также в Mastercard отметили, что за время пандемии сегмент "продукты питания" вышел на первое место в Европе, показав прирост на 26%, сегмент "электроника" вырос на 24%, при этом в Украине обе эти категории выросли на 38%.

Также интересным трендом 2020 года стал рост проникновения онлайн-транзакций среди клиентов в возрасте свыше 80 лет - как на рынке Европы, так и в Украине. К примеру, в Чехии прирост онлайн транзакций в этой категории пользователей в прошлом году увеличился в 4 раза.

"В Украине рынок уже восстановился. Мы видели первое снижение активности рынка и значительное проседание по количеству транзакций во время первого локдауна, когда все находились в шоковом состоянии. В январе текущего года тоже было затишье, но январь и сам по себе не самый активный месяц. Но локдаун в апреле уже не показал такого видимого снижения активности - люди привыкли" , - заявила генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева.

По ее словам, в Украине с 2016 года наблюдается стабильный прирост безналичных транзакций в среднем по 3% год к году.

"На сегодняшний день 9 из 10 транзакций уже в безналичном сегменте" , - отметила она.

Также 44% украинцев предпочитают выбирать магазины с возможностью безналичного расчета, а еще 8% заявили о неготовности пользоваться услугами магазинов с отсутствием безналичной оплаты.