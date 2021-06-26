В Киеве таксист размахивал пистолетом из окна машины

В Киеве водитель такси Uber одной рукой размахивал пистолетом, а другой управлял авто. Инцидент произошел ночью на улице Богатырской, сообщает Телеграф.

"Ночью на Богатырской водитель такси Uber на Renault хотел повыпендриваться перед своими кентами и поэтому достал какой-то пистолет. Этим пистолетом он решил попугать других водителей. Один из водителей вызвал полицию. Оказалось, что это пневматический пистолет, но заявление на бандита все равно написано" , – сказано в сообщении.

На опубликованном видео мужчина демонстрирует пистолет из окна машины. В салоне находились еще пассажиры, но ни один из них не отреагировал.

Кадры нарушения сняли с проезжавшего мимо авто. Другие водители сообщили о "бандите" в полицию.