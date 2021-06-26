В США спрогнозировали сроки начала войны с Китаем

Нет никаких признаков того, что Китай готовится начать вторжение на Тайвань, которую поддерживают США, в течение ближайших 12–24 месяцев, пишет Popular Mechanics, ссылаясь на заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов, генерала армии США Марка Милли, сделанное в ходе выступления в Конгрессе, сообщает Лента.Ру.

Тем не менее, согласно военному, Пекин может это сделать к 2027 году, когда Народно-освободительной армии Китая исполнится сто лет.

По мнению генерала, Пекин продолжает последовательно наращивать свои сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы, целью чего является подготовка к наступлению на остров.

В Popular Mechanics же прогнозируют, что сражение за Тайвань может начаться не в 2027-м, а в 2035-м. По мнению издания, к этому сроку Пекин будет более подготовленным для ведения военных действий, в частности, к десантированию через пролив, разделяющий материк и полуостров.

В апреле газета South China Morning Post, ссылаясь на выводы опрошенных аналитиков, написала, что для победы над Китаем в случае войны за Тайвань США придется задействовать около 80 процентов военно-морской и воздушной мощи. Таким образом в газете прокомментировали командно-штабные игры Военно-воздушных сил (ВВС) США, итогом которых, как в том же месяце написало издание Defense News, «стала победа Соединенных Штатов, где ВВС США помогли дать отпор китайским военным в захвате Тайваня».