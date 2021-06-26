Ливень с грозой и молнией обрушился на Ялту

В оккупированной Ялте начался сильный ливень с грозой и молнией. Подконтрольные России "власти" разворачивают оперативный штаб, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщила глава оккупационной администрации Ялты Янина Павленко.

По ее словам, собирают штаб для того, чтобы усилить сейчас те тонкие места, где еще возможны подтопления, связанные с усилившимися сейчас ливнями.

Ранее спасатели предупредили крымчан о сильном дожде, грозе, граде и ветре в 15-20 м/с до конца субботы.