Посол Германии не поверила в возможность войны РФ с Украиной

Чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен назвала спекуляцией возможность нападения России на Украину при отсутствии газового транзита. Также она заявила, что в Германии большинство очень осторожно относится к вопросу предоставления оружия Восточной Европе, сообщает Обозреватель.

По словам посла, об угрозе национальной безопасности из-за строительства проекта "Северный поток-2" говорит не только правительство Украины, но и других стран, среди которых Польша и страны Балтии. Такое мнение Фельдгузен выразила в интервью изданию "Зеркало недели".

"Украина имеет достаточно влиятельных партнеров в ЕС. Они тесно сотрудничают, чтобы доказать свои опасения, которые я считаю реальными. Что можно сделать – это другой вопрос. Думать, что Россия может напасть на Украину, если не будет газового транзита – это спекуляция. Мы не знаем, произойдет это или нет" , – подчеркнула посол.

Она добавила, что для Германии исторически Восточная Европа – особая часть мира, где все были воспитаны с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия здесь никогда не будет.