Курс биткоина может рухнуть: эксперты рассказали о "кресте смерти"

На графике биткоина показывается формирование "креста смерти". Этот знак может означать дальнейшее снижение его курса. При этом в долгосрочной перспективе рост курса биткоина неизбежен, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет "РИА Новости"﻿.

"Фигура "креста смерти" прослеживается, но любое рыночное движение – даже падение – это возможность для извлечения прибыли. Формирование "креста смерти", который может говорить о дальнейшем снижении курса биткоина, можно выгодно использовать в шорт-позициях. С другой стороны, этот крест видим не только мы, а вообще все участники рынка, и сейчас может сложиться забавная ситуация, когда все бросятся вставать в шорт-позицию. А биткоин возьмет и вырастет в цене" , – заявил основатель DAOconsensus Илья Чураков.

В свою очередь официальный представитель криптобиржи Garantex Татьяна Максименко отметила, что эта фигура не означает "смерть" главной криптовалюты. Специалист добавил, что "крест смерти" в среднесрочной перспективе может означать снижение курса в перспективе двух месяцев.

"Но в краткосрочной перспективе у трейдеров все еще есть возможность прокатиться на локальных волнах роста и спада. В долгосрочной перспективе я остаюсь уверена в том, что биткоин будет расти, и других вариантов здесь нет. Вопрос не в том, вырастет ли он или нет, а в том, насколько быстро и до каких высот дойдет уже этой зимой" , – подытожила Максименко.

Ранее сообщалось, что на выходных курс биткоина, вероятно, будет расти. Несмотря на негативные среднесрочные ожидания, краткосрочная стратегия должна исходить из ожиданий технического отскока выше $50 тысяч.

Один из факторов – начавшееся перераспределение капитала из низколиквидных альткоинов обратно в биткоин. Это подтверждают и рекордные объемы альткоинов на биржах, и отскок в доминировании первой криптовалюты.