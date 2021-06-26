Под Киевом выпал огромный град (видео)

Под Киевом выпал огромный град (видео)
Фото: Pixibay

Под Киевом выпал огромный град величиной в пельмени, и после подобного "подарка с небес" залил сильный ливень. Такие градины засыпали придомовые участки в Белогородке, сообщает РБК-Украина.

Ледяные "камни" 26 июня показала Татьяна Каменская в своем Facebook﻿.

Сотрудник Национальной академии статистики, учета и аудита также призналась, что когда такой град начал обильно валить с неба, ей стало действительно страшно.

"За свои 55+ мне еще не приходилось видеть такую стихию. Вначале с неба упала градина! Мы ее даже успели рассмотреть. Как будто замороженная в специальной форме, идеальный, симметричный, цветочный рисунок с крестом посередине. А потом их посыпалось столько!!!" - пишет женщина.

Также она опубликовала фото и видео со своего двора возле дома, который засыпал град.

Под Киевом выпал необычный град размером с пельмени: &quot;было страшно&quot; (видео и фото)

Под Киевом выпал необычный град размером с пельмени: &quot;было страшно&quot; (видео и фото)

Каменская добавила, что были опасения о том, что град сможет пробить перекрытие на террасе, а после него еще и пошел ливень, и теперь "море ледяной воды во дворе".

В сети в комментариях люди поражаются такому громадному граду, и отмечают, что если попасть под падающие льдины с неба подобного размера, то это может закончиться довольно плачевно.

  • О боже, он же может и убить...
  • Конечно у природы нет плохой погоды, но я бы предпочел такой избежать
  • Очень надеюсь, что шкода минимальная. Это не град, а ГРАД.
  • Вот это да! Невероятно!
  • Лет 50 назад на Львовщине выпал больше куриного яйца, правда падал такой град редко, может один на 5-10 м2, но на металлическом покрытии до сих пор есть ямы, свидетели этого.
  • Ого!
  • Ничего себе!

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