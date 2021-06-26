УЕФА показал курьезные моменты Евро-2020 (видео)

УЕФА показал самые смешные моменты, произошедшие во время группового этапа Евро-2020, сообщает УНИАН.

Подборка с курьезами была опубликована в официальном Twitter-аккаунте Евро-2020. В нее вошли преимущественно не игровые, а закулисные моменты.

В ролике можно увидеть Криштиану Роналду в роли фотографа, видеооператора, играющего головой не хуже футболистов, забавные эпизоды с тренировок, со съемочной площадки и многое другое.

Евро-2020: что нужно знать