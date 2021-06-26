МИД РФ цинично объяснил выдачу паспортов на Донбассе

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что выдача российских паспортов жителям Донбасса является следствием "невыполнения Киевом минских договоренностей, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении﻿ пресс-службы МИД России.

"Обратили внимание на высказывание президента Украины, который обвинил Россию в выдаче жителям Донбасса российских паспортов и нарушении тем самым логики Минских соглашений" , — сказано в сообщении.

По словам Захаровой, предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой "в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую, согласно Минским соглашениям, он должен снять".

"Гуманитарный жест России является прямым следствием невыполнения Украиной своих обязательств по Минским соглашениям. Более того, он полностью соответствует международной практике. Как известно, свои паспорта жителям Украины в больших количествах выдают Польша, Венгрия и Румыния" , — заявила представитель российского министерства.

Она подчеркнула, что логику и претензии Владимира Зеленского понять трудно.

"Хорошо известно, что предоставление гражданства является суверенной прерогативой суверенных государств. Международным правом каких-либо ограничений на этот счет не устанавливается" , — отметила Захарова.

Ранее Зеленский заявил, что Россия не следует логике Минских соглашений, выдавая населению не подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей российские паспорта.

"350 — 400 тысяч паспортов — это подтвержденные данные. Эти люди там живут и с российскими паспортами, и с украинскими. Это большая проблема паспортизации. Этого нет в Минских договоренностях. Это говорит о том, что они нарушаются со стороны Российской Федерации" , — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко заявил, что выдачей российских паспортов украинским гражданам на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Россия демонстрирует, что не намерена завершать конфликт.