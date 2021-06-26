В Одессе прошел Мегамарш в вышиванках (фото, видео)

В субботу, 26 июня, в Одессе прошел четырнадцатый Мегамарш в вышиванках. На мероприятие, организованное Центром патриотического воспитания Одесской облгосадминистрации, собралось около тысячи человек, сообщает Деловая столица.

Соответствующие фотографии разместило агентство Укринформ﻿.

"Этот поход состоялся по случаю 25-й годовщины Конституции Украины, 30-й годовщины Независимости Украины, в День крымскотатарского флага и вдогонку 15-й годовщины всемирного дня вышиванки", — рассказала организатор марша Наталия Михайленко.

Мероприятие несколько раз откладывалось — из-за коронавирусного карантина его не провели, например, в мае этого года ко Дню вышиванки, а в прошлом году из-за пандемии вообще отменили.

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Несмотря на жару около тысячи людей в вышиванках собрались на Дерибасовской возле «Пассажа», откуда традиционно стартует «Мегамарш» вот уже девять лет подряд.

Участники развернули большие флаги Украины, взяли в руки крымскотатарские голубые знамена с тамгою. Также были замечены флаг Военно-морских сил Украины и красно-белый флаг свободной Беларуси.

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