В Украине менее полутысячи новых COVID-инфицированных

За сутки 26 июня в Украине обнаружили 450 новых случаев коронавируса. Это на 306 случаев меньше, чем накануне. Умерло 17 человек, сообщает Деловая столица.

Среди инфицированных 28 детей, 6 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы — 529 человек, летальных случаев — 17, выздоровели — 1 097 человек.

За сутки протестировано методом ПЦР — 13 926 человек, методом ИФА — 2 966 человек, экспресс-тестами — 8 936 человек.

За все время пандемии в Украине заболело — 2 233 996 человек, выздоровели — 2 163 069 человек, летальных случаев — 52286, проведено ПЦР-тестов — 10 794 794.

Напомним, за сутки 25 июня в Украине обнаружили 756 новых случаев коронавируса. Это на 120 случаев меньше, чем накануне. 35 человек умерли.