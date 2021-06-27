Улицы Одессы ушли под воду после грозы

В результате сильной грозы, которая накрыла Одессу вечером в субботу, 26 июня, улицы города превратились в реки, а ряд районов остались без света, сообщает Корреспондент.

Под воду ушел прибрежный элитный район Аркадия, а также улицы Ильфа и Петрова, Вильямса, Балковская, М. Жукова и другие. Подтоплены подъезды домов и магазины.

Кроме того, во многих районах города исчезло электричество.

По сообщениям очевидцев, гроза, сопровождавшаяся молнией и громом, началась примерно в 21:00 и продолжалась несколько часов.