27 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать

27 июня отмечают день пророка Елисея. Святой был наследником пророка Ильи. Елисей известен своими чудесами и добрыми делами, за которые его очень уважали. Что нельзя делать 27 июня читайте в материале, сообщает 24 Канал.

День Ангела 27 июня празднуют: Елисей, Владимир и Павел.

Приметы 27 июня

Много комаров летает – будет обильный урожай ягод.

Звезды на небе мелькают – будет хорошая погода.

Солнце весь день облака заслоняет – скоро пойдут дожди.

Что нельзя делать 27 июня