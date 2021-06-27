Из-за непогоды несколько самолетов не смогли сесть в Одессе
Несколько самолетов не смогли приземлиться в Одессе из-за непогоды. Два приземлились в Кишиневе, а второй наворачивал круги в небе, сообщает 048ua.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
Самолет, который следовал из Ираклиона в Одессу, сперва кружил над морем, а потом над Молдовой. Спустя полчала воздушное судно приземлилось в Кишиневе.
Рейс Остенде-Одесса также приземлился в аэропорту Кишинева.
Самолет из Вроцлава, следующий в Одессу, наворачивает круги в небе