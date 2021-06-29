Праздники в июле 2021: события и знаменательные даты

Во второй месяц лета будет немало достойных внимания праздничных и памятных дат. Некоторые из них отмечаются на официальном уровне, другие же являются малоизвестными, сообщает УНИАН.

Так, на июль приходятся такие украинские праздники, как День Военно-Морских сил, День Национальной полиции и День Сил специальных операций ВСУ.

В этом месяце Украина также будет отмечать День освобождения Славянска, Краматорска и Северодонецка от пророссийских террористов.

Кроме того, в июле будет праздноваться День бухгалтера, День рыбака и Международный день дружбы.

Основные праздники и памятные даты июля 2021 года

1 июля - День архитектуры Украины

2 июля - День налоговика Украины, Международный день спортивного журналиста

4 июля - День Военно-Морских сил Украины (День флота України), День Национальной полиции Украины, День судебного эксперта Украины, День работников морского и речного флота

5 июля - День освобождения Славянска и Краматорска от пророссийских террористов

6 июля - Всемирный день поцелуя