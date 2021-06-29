Праздники в июле 2021: события и знаменательные даты

Праздники в июле 2021: события и знаменательные даты

Во второй месяц лета будет немало достойных внимания праздничных и памятных дат. Некоторые из них отмечаются на официальном уровне, другие же являются малоизвестными, сообщает УНИАН.

Так, на июль приходятся такие украинские праздники, как День Военно-Морских сил, День Национальной полиции и День Сил специальных операций ВСУ.

В этом месяце Украина также будет отмечать День освобождения Славянска, Краматорска и Северодонецка от пророссийских террористов.

Кроме того, в июле будет праздноваться День бухгалтера, День рыбака и Международный день дружбы.

Основные праздники и памятные даты июля 2021 года

  • 1 июля - День архитектуры Украины
  • 2 июля - День налоговика Украины, Международный день спортивного журналиста
  • 4 июля - День Военно-Морских сил Украины (День флота України), День Национальной полиции Украины, День судебного эксперта Украины, День работников морского и речного флота
  • 5 июля - День освобождения Славянска и Краматорска от пророссийских террористов
  • 6 июля - Всемирный день поцелуя
  • 7 июля - День работника природно-заповедного дела
  • 11 июля - День рыбака, Всемирный день народонаселения, Всемирный день шоколада
  • 12 июля - Всемирный день бортпроводника
  • 15 июля - День украинских миротворцев
  • 16 июля - День бухгалтера
  • 18 июля - День металлурга, Международный день Нельсона Манделы
  • 20 июля - Международный день шахмат
  • 22 июля - День освобождения Северодонецка от незаконных вооруженных формирований
  • 25 июля - День зубного техника, День работников торговли
  • 26 июля - День парашютиста
  • 28 июля - Международный день борьбы с гепатитами, День PR-специалиста, День крещения Киевской Руси – Украины
  • 29 июля - День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины
  • 30 июля - Всемирный день борьбы с торговлей людьми, Международный день дружбы, День системного администратора.

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