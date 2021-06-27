COVID-прививки получили еще 43 тысячи украинцев
В Украине за минувшие сутки сделали 43 360 прививок от коронавируса COVID-19. Это более чем в два раза меньше вчерашнего рекордного показателя, сообщает Корреспондент.
Первую дозу вакцины получили 22 328 человека, а полностью вакцинировались 21 332 украинца. Накануне в стране работали 300 мобильных бригад, 416 пунктов прививок и 100 центров вакцинации.
Большинство вакцинаций сделали препаратом компании Pfizer – 21 657. Меньше использовались вакцины компании Sinovac Biotech – 19 532 и AstraZeneca – 2 471.
С начала прививочной кампании привито 1 893 839 человек, из них получили первую дозу – 1 893 839 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 572 298 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 466 135 прививок.
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
- Киев - 1984
- Винницкая область - 718
- Волынская область - 876
- Днепропетровская область - /1283
- Донецкая область - 611
- Житомирская область - 819
- Закарпатская область - 642
- Запорожская область - 535
- Ивано-Франковская область - 596
- Киевская область - 1224
- Кировоградская область - 379
- Луганская область - 866
- Львовская область - 2142
- Николаевская область - 281
- Одесская область - 714
- Полтавская область - 1092
- Ровенская область - 705
- Сумская область - 725
- Тернопольская область - 272
- Харьковская область - 2334
- Херсонская область - 878
- Хмельницкая область - 832
- Черкасская область - 670
- Черновицкая область - 307
- Черниговская область - 650