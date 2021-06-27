COVID-прививки получили еще 43 тысячи украинцев

В Украине за минувшие сутки сделали 43 360 прививок от коронавируса COVID-19. Это более чем в два раза меньше вчерашнего рекордного показателя, сообщает Корреспондент.

Первую дозу вакцины получили 22 328 человека, а полностью вакцинировались 21 332 украинца. Накануне в стране работали 300 мобильных бригад, 416 пунктов прививок и 100 центров вакцинации.

Большинство вакцинаций сделали препаратом компании Pfizer – 21 657. Меньше использовались вакцины компании Sinovac Biotech – 19 532 и AstraZeneca – 2 471.

С начала прививочной кампании привито 1 893 839 человек, из них получили первую дозу – 1 893 839 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 572 298 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 466 135 прививок.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):