COVID-прививки получили еще 43 тысячи украинцев

COVID-прививки получили еще 43 тысячи украинцев

В Украине за минувшие сутки сделали 43 360 прививок от коронавируса COVID-19. Это более чем в два раза меньше вчерашнего рекордного показателя, сообщает Корреспондент.

Первую дозу вакцины получили 22 328 человека, а полностью вакцинировались 21 332 украинца. Накануне в стране работали 300 мобильных бригад, 416 пунктов прививок и 100 центров вакцинации.

Большинство вакцинаций сделали препаратом компании Pfizer – 21 657. Меньше использовались вакцины компании Sinovac Biotech – 19 532 и AstraZeneca – 2 471.

С начала прививочной кампании привито 1 893 839 человек, из них получили первую дозу – 1 893 839 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 572 298 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 466 135 прививок.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):

  • Киев - 1984
  • Винницкая область - 718
  • Волынская область - 876
  • Днепропетровская область - /1283
  • Донецкая область - 611
  • Житомирская область - 819
  • Закарпатская область - 642
  • Запорожская область - 535
  • Ивано-Франковская область - 596
  • Киевская область - 1224
  • Кировоградская область - 379
  • Луганская область - 866
  • Львовская область - 2142
  • Николаевская область - 281
  • Одесская область - 714
  • Полтавская область - 1092
  • Ровенская область - 705
  • Сумская область - 725
  • Тернопольская область - 272
  • Харьковская область - 2334
  • Херсонская область - 878
  • Хмельницкая область - 832
  • Черкасская область - 670
  • Черновицкая область - 307
  • Черниговская область - 650

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