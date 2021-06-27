В Харькове туристы не смогли вылететь в Турцию – не хватило мест

В Харьковском аэропорту часть пассажиров не смогла попасть на свой рейс в Турцию, потому что им не хватило мест в самолете, сообщает УНИАН.

Об этом в Instagram рассказала одна из пострадавших туристок.

Отмечается, что перевозчик, Авиакомпания SkyUp, продала на рейс 210 билетов, хотя на борту самолета было лишь 189 мест.

По словам девушки, добиться от авиаперевозчика обратной связи было сложно.

"Самолет уже улетел. Авиакомпания SkyUp. Мы качаемся уже минут 40 точно. Директор к нам не выходит, обратную связь никакую не дает, говорит: "Разъезжайтесь по домам. Билетов продано больше, чем есть мест на борту. Мы как-то будем решать этот вопрос, но вы не улетите" , - рассказала она.

Застрявших в аэропорту людей попросили заполнить заявления на имя представителя SkyUp. Им пообещали вылет следующим рейсом, сначала в 8 утра, а затем в 11. При этом рейс на 11, по словам пассажирки, уже заполнен.

Отметим, практика продажи лишних билетов в авиаперевозках давно известна под названием овербукинг. Перевозчики продают билеты с расчетом на то, что около 10% пассажиров могут не явиться на рейс. В моменты пиковых загрузок (к примеру, в разгар туристического сезона), продажа лишних билетов может приводить к появлению "лишних" пассажиров.