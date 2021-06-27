Зеленский назвал молодежь надеждой Украины

Президент Владимир Зеленский поздравил молодежь с праздником – Днем молодежи, сообщает Корреспондент.

"Вы уверенно движетесь к своей цели и легко преодолеваете любые трудности. Пусть так будет всегда! Вы – надежда и будущее нашей страны. С праздником! С Днем молодежи!" , – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинская молодежь – свободная, амбициозная и умная.

Как известно, Украина ежегодно в последнее воскресенье июня отмечает День молодежи в соответствии с указом президента от 22 июня 1994 года. Праздник установлен в поддержку инициативы молодежных объединений и организаций Украины. В этом году этот праздник приходится на 27 июня.