Новый Nissan Leaf испытали на украинских дорогах

Электрический хетчбэк Nissan Leaf появился на свет еще в 2011 году, и за прошедшие 10 лет стал мировым бестселлером. Эту машину хорошо знают и в нашей стране, но только сейчас она стала доступна официально, сообщает АвтоПортал.

На этой неделе состоялась украинская премьера Nissan Leaf, которую провело официальное представительство Ниссан в Украине. На протяжении трех дней культовый электромобиль тестировали ведущие автожурналисты страны. Всего в тестовом парке было 6 Лифов, каждый из которых проехал за прошедшее время в среднем по 600 км.

Nissan Leaf 2

Второе поколение Ниссан Лиф появилось на свет 2017 году. От предшественника он отличается по многим параметрам. Это не только новый кузов, но и более мощный мотор, более емкая АКБ, более богатый список оснащения. Кстати, батарей у нового Лифа две на выбор – 40 и 62 кВтч. В Украине электромобиль доступен только с младшим аккумулятором – старший блок идет лишь в паре с комплексом автономного вождения ProPilot, который сейчас испытывают на наших дорогах. Словом, Nissan Leaf e должен появиться в Украине в следующем году.

По паспорту запас хода Nissan Leaf 40 kWh составляет 270 км в смешанном цикле, но строго городской пробег равен 389 км по циклу WLTP. По статистике, в среднем европеец проезжает за день 80 км, то есть о подключении к зарядке в таком случае можно вспоминать лишь раз в три дня. Кстати, от обычной 220-вольтовой розетки Лиф полностью «заправляется» за 21 час, от ускоренной 32-амперной – за 7,5 часов, а от быстрой – за 40 мин (до 80%).

В Украину Ниссан Лиф 2 прибыл в единственной комплектации – богатой N-Connecta. Она, среди прочего, включает, климат-контроль, светодиодные фары, мультимедиа с камерой заднего вида и обзором 360 градусов, адаптивный круиз с возможностью полной остановки и движения в пробках (придерживается заданной скорости, дистанции до впереди идущего авто, контролирует знаки), систему экстренного торможения.

Наш Nissan Leaf стоит 962 340 грн (35 тыс. долларов) – сумма немалая, но если вы возьмете бумагу и карандаш и сделаете подсчеты, легко сможете прийти к очень оптимистичным цифрам, которые указывают на то, что покупка электромобиля – это хорошая, выгодная идея. И дело не только в том, что электричество дешевле бензина/дизеля. Электромобиль также реже должен проходить ТО, при этом сама услуга стоит в разы дешевле. Например, первый за три года плановый техосмотр стоит всего 6 500 грн, он включает лишь замену фильтра салона, тормозной и охлаждающей жидкостей.

Но есть у Лифа в Украине преимущества не только над топливными машинами, но и другими электромобилями. Не для кого не секрет, что большая часть «электричек» в нашей стране либо же стоят очень дорого (это касается премиума – Ауди, Порше, БМВ), либо же завозятся неофициальными дилерами. И преимущество Лифа в том, что это один из немногих электромобилей средней ценовой категории, который можно купить официально.

Официальный импортер дает гарантию на 3 года или 100 000 км пробега – в зависимости от того, что наступит раньше. Отдельно предоставляется гарантия на электрические компоненты – на 5 лет или 100 000 км пробега. Наконец, есть гарантия и на саму батарею – 8 лет или 160 000 км пробега. На приборной панели Лифа имеется индикатор емкости, он состоит из 12 делений. Так вот, производитель гарантирует, что если отметка опустится ниже 9 делений, то АКБ заменят. По гарантии!

Первые впечатления

Первое впечатление при запуске электрического Nissan Leaf – приятный разгон. Ускорение быстрое (до 100 км/ч – за 7,9 сек), но вместе с тем плавное. И все это, конечно, происходит в условиях полной тишины. И по мере того, как проходят километры, к этой тишине начинаешь привыкать – настолько, что отличная аудиосистема и хорошая музыка уже не нужны.

А еще новый Лиф интересен тем, что он воспринимается и ощущается именно как полноценный автомобиль (чего нельзя было сказать о первом поколении). И «внешка», и салон говорят о том, что перед нами – стильная, качественная и хорошо оснащенная машина. Просто с несколько другой силовой установкой.

В завершение следует сказать, что с полностью заряженным аккумулятором мы проехали по дорогам Киевской области 200 км, плюс борткомпьютер показывал остаток в 50 км хода. При этом температура на улице колебалась от 29 до 33 градусов по Цельсию. Передвигался экипаж с использованием экономичного режима Eco и режима e-Pedal (активирует замедление авто при прекращении нажатия на педаль акселератора).

Технические характеристики Nissan Leaf II 40 kWh: