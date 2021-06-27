Тина Кароль неожиданно прервала свой концерт в Одессе

Известная украинская певица Тина Кароль прервала свой концерт в Одессе из-за ливня. По ее словам, из-за таких погодных условий у ее команды плохо работала аппаратура, сообщает УНИАН.

Артистка спела в ночном клубе "Итака" 5-6 песен и приняла решение покинуть сцену. Соответствующие видео опубликованы в сети﻿.

"Я готовилась к нашей встрече, потому что я очень скучала, если честно. И меня, безусловно, это расстраивает. Неужели нельзя взять и сделать крышу? Позор!" , — сказала поп-дива.

Так, под конец артистка не выдержала и заявила, что уважает себя и не планирует больше петь на сцене из-за плохих условий.

"Я уважаю себя и вас. На этом концерт окончен, пока не произойдет что-то чудесное" , – сообщила Кароль.

О прерванном концерте Тины сообщает и Telegram-канал "Культурная Прачечная"﻿.

"Это очередной скандал! Тина Кароль вчера прервала концерт в одесской "Итаке" из-за дождя, спев всего 5-6 песен. Выступление должно было начаться в 23:00, певица вышла только около полуночи. Сцена была в лужах, аппаратура фонила. Тина ушла со словами "Я уважаю себя и вас. Я так петь не могу. На этом концерт окончен" , - сказано в сообщении.

Поклонники активно обсуждают инцидент в соцсетях. Они спорят, должна ли была Кароль закончить концерт, несмотря на все траблы.

Тина Кароль: что о ней известно

Тина Кароль - украинская популярная певица, заслуженная и народная артистка Украины.

В 2005 году она заняла второе место на "Новой волне" и получила специальную премию Аллы Пугачевой.

Артистка также представляла Украину на Евровидении 2006 и заняла седьмое место.