Усик отреагировал на результат боя Ломаченко - Накатани

Непобедимый украинский супертяж Александр Усик (18-0, 13 КО) сразу после победы Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) над японским легковесом Масайоши Накатани (19-2, 13 КО) позвонил в США своему другу и куму по видеосвязи. Усик поздравил Ломаченко с победой, восхитившись результатом, сообщает Обозреватель.

В ролике, который появился в Facebook﻿ боксера, видно, как уставший, но довольный Василий, принимает теплые слова от своего титулованного соотечественника. Ломаченко в начале разговора попытался извиниться, за то что "отключился в бою", но Усик его перебил.

"Брат, ты что, вообще?! Ты песенка, Вася! Ты просто космос! Умничка! Я тебя обожаю" , – сказал Усик.

Все удары украинца доходили до цели.

Позже было опубликовано видео лучших моментов.

Масайоши приходилось бегать по рингу.

После боя украинский боксер дал комментарий, в котором он высказал о реванше с Лопесом.

Японский боксер раз за разом пропускал в голову.

Кроме того, появилась впечатляющая статистика ударов.

Бой завершился техническим нокаутом.

После боя Ломаченко не взял флаг Украины, вызвав возмущение в социальных сетях.