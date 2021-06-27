Усик отреагировал на результат боя Ломаченко - Накатани

Усик отреагировал на результат боя Ломаченко - Накатани

Непобедимый украинский супертяж Александр Усик (18-0, 13 КО) сразу после победы Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) над японским легковесом Масайоши Накатани (19-2, 13 КО) позвонил в США своему другу и куму по видеосвязи. Усик поздравил Ломаченко с победой, восхитившись результатом, сообщает Обозреватель.

В ролике, который появился в Facebook﻿ боксера, видно, как уставший, но довольный Василий, принимает теплые слова от своего титулованного соотечественника. Ломаченко в начале разговора попытался извиниться, за то что "отключился в бою", но Усик его перебил.

"Брат, ты что, вообще?! Ты песенка, Вася! Ты просто космос! Умничка! Я тебя обожаю", – сказал Усик.

Все удары украинца доходили до цели.
Все удары украинца доходили до цели.

Позже было опубликовано видео лучших моментов.

Масайоши приходилось бегать по рингу.
Масайоши приходилось бегать по рингу.

После боя украинский боксер дал комментарий, в котором он высказал о реванше с Лопесом.

Японский боксер раз за разом пропускал в голову.
Японский боксер раз за разом пропускал в голову.

Кроме того, появилась впечатляющая статистика ударов.

Бой завершился техническим нокаутом.
Бой завершился техническим нокаутом.

После боя Ломаченко не взял флаг Украины, вызвав возмущение в социальных сетях.

Ломаченко не взял флаг Украины.
Ломаченко не взял флаг Украины.

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